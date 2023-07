Belen, "tutta una fuffa! Ogni volta che respira...": frasi clamorose

31 luglio 2023 a

Da tempo ormai non si fa che parlare di Belen Rodriguez e della presunta crisi con Stefano De Martino. Nei giorni scorsi ad attirare l'attenzione è stato un post pubblicato su Instagram dalla showgirl argentina. Un post con diverse foto: in una la si vede da sola alla finestra, in un’altra con indosso una maschera, in un’altra ancora si vedono due giovani baciarsi. Ma la foto è sfocata e non si riesce a capire bene chi siano i soggetti dello scatto.

Tanti i commenti sotto al post. Un utente, in particolare, ha scritto: "Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira. Non so se riuscite a capire il senso delle foto. Io ho capito”. E Belen ha risposto: "Ecco che si ragiona": Cosa avrà mai voluto dire la conduttrice? I suoi contenuti criptici intanto continuano a incuriosire i fan, che vorrebbero sapere cosa sia successo davvero tra Belen e Stefano.

Ad aumentare i sospetti anche le foto pubblicate qualche giorno fa dal settimanale Chi: scatti in cui la si vede in atteggiamenti affettuosi con un certo Elio, imprenditore bresciano. Se da una parte c’è chi lo definisce il suo nuovo compagno dall'altra invece c'è chi parla di un amico di vecchia data.