Ilary Blasi e Bastian, in Brasile è finita malissimo? Spunta un video...

Ora è ufficialmente mistero: Ilary Blasi e Bastian Muller stanno ancora insieme? Da qualche giorno circolano voci sulla crisi di coppia, la domanda rimbalza sui social, dove i due non si mostrano più insieme da tempo.

Insomma, il sospetto è che sia già finita. Un'ipotesi sostenuta anche dal fatto che l'ex di Francesco Totti si è concessa una breve vacanza in Sardegna in compagnia dell'amica Michelle Hunziker, ma del tedesco non vi era traccia. Anche al ritorno, dall'aeroporto di Olbia, nelle stories postate dall'esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram, di Bastian nessuna traccia. Incontro casuale e video garibaldino che rilancia i sospetti.

Dal viaggio in Brasile che hanno fatto insieme, di Ilary e Bastian non ci sono più tracce. Il sospetto che sta prendendo piede è che proprio in Brasile qualcosa possa non essere andato per il verso giusto. Da parte dei due assoluto riserbo e silenzio. Un "no-comment" che, come sempre in questi casi, altro non fa che alimentare e accrescere rumors, gossip e sospetti sulla crisi di coppia.