Belen Rodriguez, "troppi tradimenti": le indiscrezioni sui guai di salute

Come sta davvero Belen Rodriguez? Se lo chiedono tutti i suoi fan, preoccupati dal fatto che la showgirl argentina si sia fatta vedere poco e nulla sui social nelle ultime settimane. In molti speravano di vederla in tv, ma alla fine le ospitate a Stasera c’è Cattelan e Domenica In non si sono concretizzate. Delle condizioni di Belen si sa molto poco, così come dei suoi spostamenti: di certo c’è che ultimamente ha trascorso del tempo con Elio Lorenzoni a Brescia e che è stata avvistata in una clinica privata a Padova.

Poi la Rodriguez è tornata a Milano, dove è stata paparazzata con il nuovo compagno: i due però non andranno a vincere insieme, dato che l’argentina ha appena acquistato un nuovo attico nel capoluogo lombardo. Restano però gli interrogativi sulla salute di Belen, non solo dal punto di vista fisico ma anche da quello mentale. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, che cita fonti vicine alla showgirl, il malessere sarebbe stato generato dalla forte pressione mediatica vissuta negli ultimi mesi, con la nuova rottura con Stefano De Martino che pare abbia lasciato dei segni importanti e profondi.

Per sua stessa ammissione, Belen è arrivata a perdere sette chili da quando è finito il matrimonio con il conduttore televisivo. Le fonti interpellate dal settimanale Oggi parlano di una “profonda fragilità emotiva”, che dipenderebbe dai ripetuti tradimenti di De Martino. Quest’ultimo ha smentito qualsiasi voce relativa alla sua presunta infedeltà, e lo ha fatto in televisione durante l’intervista concessa a Belve, la trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani. Il settimanale Oggi insiste però sulla storia dei tradimenti, sottolineando come Belen stia ancora cercando di metabolizzare quanto successo. Di conseguenza in Elio Lorenzoni starebbe trovando conforto, con la rivista che parla di “una storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito più che di autentico amore”.