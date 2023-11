Elisabetta Gregoraci, "non sono stata bene": cos'è successo nella notte

26 novembre 2023 a

a

a

"Buondì che fatica oggi": questo il buongiorno dato da Elisabetta Gregoraci ai suoi fllower questa mattina su Instagram La showgirl ha fatto sapere di non essere stata molto bene nella notte. In particolare, nelle sue storie ha scritto: "Sono stanca poi stanotte non sono stata bene e quindi il mio visino è 'quello che è'. Per fortuna ci ha pensato Luca (il truccatore ndr.) a tirarmi un po' su. Ho avuto un piccolo acciacco di influenza. Ma devo andare a lavorare quindi ci aggiorniamo dopo".

In un secondo momento la Gregoraci ha aggiunto: "Ah dimenticavo questo pomeriggio ci sarà la mia intervista a Verissimo tutta cuore". Nonostante lo stato influenzale, comunque, la conduttrice si è mostrata subito attivissima con trucco e parrucco nelle storie. Probabilmente aveva in programma qualche intervista o evento importante a cui non poteva mancare.

"Adoro leggerli". Gregoraci e Nathan Falco insultati, interviene Briatore: zittisce tutti

Ieri, invece, come mostrato sui social, Elisabetta ha trascorso del tempo con suo figlio Nathan Falco: nei video pubblicati su Instagram, si vede la showgirl che accompagna il figlio allo stadio San Siro per vedere la partita Milan-Fiorentina. Ormai tutti lo sanno: il figlio di Flavio Briatore è un grande tifoso del Milan. E poi, purtroppo, questa mattina il risveglio non è stato dei migliori.