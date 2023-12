Marco Tardelli, l'intervista e il gelo di Myrta Merlino: "Lo ho letto sui siti"

15 dicembre 2023 a

No, Myrta Merlino non aveva preso benissimo l'intervista di Marco Tardelli a Diva e donna, di un mesetto fa, in cui l'ex centrocampista della Juventus, campione mondiale nel 1982 ed ex ct dell'Under 21 azzurra confessava di non avere in programma il loro matrimonio.

"Avevo quasi 47 anni quando ci siamo messi insieme, lui 61 - ricorda la conduttrice di Pomeriggio Cinque a Repubblica -. Siamo due miracolati e siamo innamorati. Leggendo sui siti anche io sono rimasta un po’ così e gliel’ho detto. Ma lui lo spiega: stiamo benissimo così, mi ama e mi stima, non lo ritiene necessario. Sintetizzato: 'Non vuole sposare Myrta', beh, suona malissimo".

Intervistato da Giancarlo Dotto, Tardelli per l'esattezza spiegava: "Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Myrta sì. Ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo...".

A Repubblica, l'ex conduttrice di L'aria che tira, passata da La7 a Mediaset in estate, non ha nascosto le difficoltà di ambientamento in una rete e in un programma così diversi. Il giudizio che teme di più non è però quello dei critici, ma del padre, il professor Giuseppe Merlino, francesista e studioso di Proust, "Mi guarda e mi scrive: 'Oggi mi sono divertito'. Il suo era il giudizio che temevo, è un intellettuale che va dal raffinato allo snob".

In generale, ammette,"non sono mai stata così bisognosa di protezione, ho sentito la necessità del sostegno di tutti, a cominciare da quello di Marco. Questi tre mesi mi sono valsi tre anni".