Enrico Papi, paparazzata bollente senza la moglie: chi è questa bionda in bikini

Sarabanda.. che sorpresa. L'estate caldissima di Enrico Papi è già cominciata e, pare, senza la moglie Raffaella. Ad appena un anno dalla festa per le nozze d'argento la consorte, il matrimonio del conduttore Mediaset sembra traballare. Per la prima volta, infatti, Papi (che aveva esordito in tv come temutissimo esperto di gossip negli anni Novanta) è finito al centro di un servizio piuttosto piccante del settimanale Chi, che lo ha paparazzato a Formentera in compagnia di una giovane, avvenente bionda.

La ragazza, per l'appunto, non è la moglie. Si tratta infatti di Claudia Motta, modella che in passato ha avuto una storia con lo chef televisivo Simone Rugiati, nonché ex concorrente (per appena 15 giorni) dell'Isola dei famosi nel 2023.

Quella di Enrico e Claudia sembra una vacanza molto intima e affiatata: baci in acqua e sotto al sole, carezze, sorrisi, coccole, tenerezze e momenti di passione: sul settimanale, insomma, compare tutto il "campionario" del flirt. Come sottolinea Chi, la moglie di Papi è rimasta a Roma con la figlia primogenita.

Oltre alla crisi vera e propria, c'è un'altra ipotesi sul tavolo: quello che Papi e Raffaella stiano mettendo in atto la filosofia della "coppia aperta". In fondo, era stato lo stesso conduttore qualche tempo fa ad accennare al loro mènage: "L’essere umano non è nato per essere monogamo, quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura".