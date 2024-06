Le Iene, rottura tra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis: "È stato bellissimo". Ma lui non parla

19 giugno 2024 a

Fine della storia. La coppia de Le Iene, lo storico programma di Italia 1, si scioglie. La coppia in questione è quella che era composta da Veronica Ruggeri, conduttrice del programma, e da Nicolò De Devitiis, una delle Iene più celebri.

L'annuncio della rottura, dopo i rumors delle ultime settimane, lo dà direttamente la Ruggeri, con una storia su Instagram. "Ragazzi ciao. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio", taglia corto la Ruggeri per spegnere il chiacchiericcio.

Da parte di De Devitiis, al contrario, nessun commento. Come detto, da tempo si sospettava circa la possibile rottura: i due infatti non appaiono più sui social insieme da settimane. Una grossa differenza rispetto a quello che era prima: i due, infatti, condividevano tantissimi momenti della loro vita privata sui social. I due erano entrati nella squadra di Davide Parenti, la mente dietro al programma, circa 10 anni fa, per poi diventare negli anni due dei volti più amati, noti e seguiti de Le Iene.