Mahmood, bomba di Ornella Vanoni: "Chi è il suo fidanzato e dove vive"

Ornella Vanoni sgancia la bomba: Mahmood ha un fidanzato. Il fortunato sarebbe un modello, presente anche a Sanremo, dove l'artista si è esibito con il branoTuta Gold. Nonostante tutti i rumors, il rapper non si è mai lasciato sfuggire alcuni dettagli della sua vita privata. Ma non aveva fatto i conti con la Vanoni che, ospite del podcast condotto da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, ha parlato di una cena nell'appartamento milanese di Mahmood. E ha servito tutto su un bel piatto d'argento, in pasto ai gossippari.

Quando infatti Fabio Rovazzi ha chiesto esplicitamente chi avesse cucinato per la cena, lei ha risposto senza alcuna esitazione. "Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto perché sta a Berlino", ha spiegato Vanoni. Una rivelazione che ha inevitabilmente scatenato il gossip. Ma chi sarebbe il presunto fidanzato di Mahmood? Stando ad alcune ricostruzioni si tratterebbe di Noah Oliviera.

Noah Oliviera è un modello che vive a Berlino. Si ipotizza che lui e Mahmood si siano conosciuti durante un evento di moda. Le ultime indiscrezioni svelano alcuni dettagli. "Gay.it ha saputo da ambienti vicini ai protagonisti che sì, Mahmood e Noah sono attualmente insieme, si frequentano, sono fidanzati, amoreggiano, si vedono, si amano e insomma sono una coppia, compagni, trottolini amorosi".