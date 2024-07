Francesca Pascale e Paola Turci, dopo il fuorionda un disastro? "Perché hanno divorziato"

18 luglio 2024 a

a

a

Tutto già finito. Dopo settimane di speculazioni, smentite e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Francesca Pascale e Paola Turci troncheranno la loro unione civile. Insomma divorzio, separazione. Le due si erano unite in matrimonio il 2 luglio 2022 a Montalcino, in una cerimonia intima, ma la loro relazione era diventata un simbolo dei diritti civili, soprattutto dopo che nel 2020 il settimanale Oggi aveva rivelato la loro relazione, pubblicando le foto di un bacio scambiato su uno yacht nel mare del Cilento.

Già un mese fa, Dagospia anticipava il crac: "Da almeno un anno l’entourage della coppia sussurra di crisi, litigi e allontanamenti". Ora, l'addio. Ma quali sono le ragioni della rottura? Secondo il sito di gossip, Paola Turci non avrebbe gradito il comportamento di Francesca Pascale nei confronti di Francesca Fagnani, mostrato in un fuorionda di Belve, il programma in onda su Rai 2.

D'altro canto, Pascale non avrebbe apprezzato un video postato su Instagram da Paola Turci in compagnia della giovane attrice Valentina Dispari. Nel video, Turci dedica una canzone di Ornella Vanoni all'attrice durante l'evento "Procida racconta – Sei autori in cerca di personaggio", tenutosi sull'isola partenopea dal 5 al 9 giugno.

Nonostante le voci, la coppia aveva inizialmente risposto alle speculazioni con una dichiarazione lapidaria di Paola Turci al Corriere della Sera: "Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla". Ma evidentemente, c'era ben più di un qualcosa di vero.

"Erano in crisi da un anno", Francesca Pascale e Paola Turci hanno divorziato: ecco i motivi

La fine dell'unione civile è stata inoltre ufficializzata dal giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze, che ha anche ratificato un accordo riguardante la proprietà di una villa a Fiesole. Al momento, non è ancora chiaro a chi delle due spetterà l'abitazione. Gli atti saranno trasferiti al comune di Montalcino per la registrazione finale.