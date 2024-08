Elisabetta Gregoraci, paparazzata e insulti vergognosi? "Sarà fatto": pronte le querele

01 agosto 2024 a

Archiviata ormai da anni la lunga storia con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l'amore due anni fa con l'imprenditore toscano Giulio Fratini, ma ora sembrerebbe essere entrato un altro macho nella vita della donna. L'uomo al centro di quello che potrebbe essere un nuovo gossip estivo è un altro nome noto alle pagine del gossip: il dj ed ex concorrente del Grande Fratello, Alessandro Basciano .

Il giovane aveva fatto parlare di sè anche per la sua tormentata storia d'amore con l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina, Sophie Codegoni . La relazione tra i due era giunta al capolinea dopo diversi tira e molla, ma avevano assicurato i loro fan di restare in buoni rapporti in nome del frutto del loro amore, la piccola Céline Blue. Ma veniamo ai fatti. Basciano e Gregoraci sono stati pizzicati dai paparazzi a bordo di una barca a Capri . Lei appare come sempre in splendida forma, fasciata da un elegante costume intero di colore bianco. Nell'immagine pubblicata da Diva e Donna si vede la conduttrice tenere tra mani il viso del ragazzo. In un altro scatto i due si lasciano andare anche un timido abbraccio.

La showgirl di origini sarde e l'influencer nelle immagini davvero affiatatissimi. I diretti interessati non sono ancora intervenuti, o almeno non ufficiale. I commenti social appaiono sotto l'ultimo post della modella iniziano a essere già tantissimi. "Eli devi diffidare Diva e Donna e anche i commenti beceri su di te", consiglia un utente alla donna. Ed ecco che inaspettatamente arriva anche la risposta della Gregoraci che, lapidariam replica: "Sarà fatto".

La conduttrice dunque non sembra averla presa bene, forse perché solo pochi giorni fa, nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Chi, aveva detto: "Va tutto bene, da questo punto di vista sono noiosa, è così da due anni", aveva spiegato al settimanale il proposito della relazione con Giulio Fratini.