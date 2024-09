Belen Rodriguez, il video hot che fa impazzire i social: "Chi ha visto i dipinti mente"

11 settembre 2024 a

Belen Rodriguez era e resta una delle donne più amate e sognate dagli italiani. La showgirl argentina, dopo un periodo ricco di fortune e di soddisfazioni personali, è un po' uscita dai riflettori. Ma ogni volta che decide di palesarsi è sempre un gran piacere per gli occhi. La conduttrice televisiva ha infatti pubblicato un breve video sui suoi profili social dove si mostra in un seducente completino intimo di pizzo bianco, tacchi alti e ha in mano uno dei prodotti della linea Soy Rebeya.

Nel filmato postato sul suo profilo Instagram, si può ammirare Belen Rodriguez in tutta la sua bellezza, mentre cammina per la sala di un sontuoso palazzo storico per poi fermarsi dinanzi alla telecamera per mettersi in lipgloss. Ma, come c'era da aspettarsi, il prodotto da lei sponsorizzato è l'ultima cosa che i suoi milioni di followers notano in quel video.

Sotto il filmato, sono comparsi centinaia di commenti di utenti folgorati dalla bellezza della modella argentina. "Bellissima come sempre", hanno scritto in tanti. Un utente, invece, ha commentato con ironia: "Chi ha visto i dipinti mente". Non solo messaggi di apprezzamento. Sono arrivati anche tanti commenti negativi, soprattutto da parte di chi crede che la sensualità del video vada in disaccordo col suo essere mamma.