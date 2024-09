Affari Tuoi e super-gossip: con chi è stato paparazzato Stefano De Martino, gatta ci cova?

11 settembre 2024 a

Per Stefano De Martino è un periodo magico, d'oro. In primis per la conduzione di Affari Tuoi: è ormai a metà della seconda settimana al timore del format campione di ascolti, il gioco dei pacchi e della fortuna, in onda su Rai 1 e le cose vanno alla grande. Stefano convince e soprattutto convincono gli ascolti, che restano altissimi. Un colpaccio, perché sostituire Amadeus era probabilmente una delle sfide più toste che possa offrire il panorama televisivo odierno.

Non solo tv, però. C'è anche il gossip, la vita privata, quella vita in cui De Martino è anche un padre, dolce e attentissimo. Il figlio è Santiago, avuto da Belen Rodriguez, con cui i rapporti rimangono buoni anche dopo il ritorno di fiamma, fiamma che però da tempo si è nuovamente spenta.

Ma si diceva, il gossip. Già, perché il settimanale Diva e Donna ha pizzicato il conduttore di Viale Mazzini in Liguria con il figlio e anche con una "dama bionda", con la quale appariva estremamente affiatato.

Secondo quanto spiega Diva e Donna, che ovviamente pubblica le foto carpite dai paparazzi, il weekend in Liguria sarebbe stato "incastrato" durante una pausa dalle registrazioni di Affari Tuoi. Scrive il rotocalco: "In queste immagini lo vediamo godersi qualche momento di relax di fine estate tra Santa Margherita Ligure e Portofino col figlio Santiago e alcuni amici". E ancora: "Tra loro due belle dame bionde: ma è soprattutto con una di loro che, dopo un aperitivo e una passeggiata, su una panchina scatta l’intesa". Chi è la misteriosa dama bionda seduta accanto a Stefano De Martino? Sarà soltanto un'amica o qualcosa di più?". Una domanda che Diva e Donna lascia in sospeso. E insomma, montano curiosità e sospetti...