Belen, "perché mi piace mostrarmi": il video in intimo con cui inchioda Elodie

Ha compiuto 40 anni, Belen Rodriguez, e oltre a "festeggiare" insieme ai suoi follower pubblicando dei conturbanti video in intimo per una notissima marca di lingerie (è pur sempre lavoro...), la showgirl argentina si è regalata una lunga intervista-confessione al Corriere della Sera, parlando di amore e carriera e dando anche un giudizio non proprio lusinghiero nei confronti di Elodie. Piccola nota a margine, ma forse non proprio marginale: l'interprete romana è infatti fidanzata con Andrea Iannone, ex proprio di Belen...

La Rodriguez ricorda di essere arrivata da giovanissima in Italia, negli anni Duemila, con solo "una valigetta e 180 euro in tasca". La sua carriera è stata fulminante, così come la tumultuosa vita privata e sentimentale sempre in prima pagina sui rotocalchi e in copertina sui social. Oggi, riflette, "ho acquisito consapevolezza, sono più sicura. Il sogno di ogni donna è avere il fiisico dei 30 anni, con la consapevolezza dell'età matura. E mi dispiace vedere il corpo che cambia, la gamba non è tonica come una volta, ma non mi lamento".

E ci mancherebbe altro. Ma a proposito di corpo, in molti sui social hanno sottolineato la stilettata a Elodie, che da tempo rivendica il ruolo di paladina di un neo-femminismo attraverso l'esibizione delle sue curve.

"Credo che le persone siano libere di fare ciò che ritengono opportuno per sentirsi meglio con se stesse", premette l'ex conduttrice di Tu si que vales su Canale 5. Ma si mostra scettica sulle finalità per così dire socio-culturali della battaglia di Elodie e compagne: "Mostrare il proprio corpo come forma di lotta al patriarcato? Sono discorsi che non capisco tanto. A me piace provocare, mi piace mostrarmi, sono egocentrica, altrimenti non farei questo lavoro. Sono Belen". E tanti saluti alle rivali.