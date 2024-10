Flavio Briatore, la rivelazione choc di Elisabetta Gregoracci: "Non ci siamo mai allontanati"

10 ottobre 2024 a

"Sono di nuovo single". Così Elisabetta Gregoracci ha annunciato a Caterina Balivo la fine della storia d'amore con Giulio Frattini. La notizia ha suscitato molto clamore tra il pubblico di La volta buona. Anche perché la showgirl ha parlato anche del rapporto che la lega all'ex marito Flavio Briatore. "Tutti parlano di un ritorno di fiamma", l'ha punzecchiata la conduttrice. E la risposta non si è fatta attendere.

"Tutti ci dicono che siamo belli - ha spiegato Gregoracci -, non accettano che ci siamo lasciati". La showgirl ha poi aggiornato la Balivo circa il suo rapporto con Briatore. "Lui è gelosissimo - ha sottolineato la showgirl - e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo". Poi la bomba: "Non ci siamo mai allontanati davvero".

"Abbiamo sempre pensato al bene di nostro figlio - ha confessato Elisabetta Gregoracci -. Abbiamo trovato un nostro equilibrio per Nathan. A volte non ci sopportiamo come in tutte le coppie, ma ceniamo insieme e siamo una famiglia, lo siamo ancora. Io c'ero per lui quando è stato male e - ha proseguito - lui c'è stato per me. Finché morte non ci separi". Possibile quindi un ritorno di fiamma con Mr. Billionaire? Difficile dirlo, ma le premesse ci sono tutte.