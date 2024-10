Kate Middleton, in pubblico il dettaglio preoccupante: "Sparito l'anello"

11 ottobre 2024 a

a

a

Dopo mesi difficili, Kate Middleton torna a occuparsi degli impegni pubblici. Tra gli innumerevoli incontri, la principessa del Galles ha visitato il Southport Community Centre per stringere le mani ai soccorritori e alle famiglie delle tre bambine che hanno perso la vita nell'attacco con coltello avvenuto proprio nella cittadina inglese lo scorso luglio. Ancora una volta la moglie del principe William ha vantato un look da copertina. Come sempre elegantissima, Kate ha optato per un colore burgundy, bordeaux, che ha influenzato il gilet del marito.

Poi l'abito chemiser con tanti piccoli pois e un fiocco per chiuderlo sul collo. Sopra al vestito, un cappotto Alexander McQueen, suo designer preferito, già indossato in varie occasioni. E ancora, non mancavano gli accessori come felci d’oro ai lobi, ossia delicati pendenti di Catherine Zoraida; clutch e décolleté velvet, con tacco basso e firmate dal brand italiano Gianvito Rossi.

Kate Middleton, primo appuntamento ufficiale con William dopo la chemio: come si è presentata

Eppure qualcosa non è passata inosservata ai tanti fan. Dal suo anulare sinistro sarebbe infatti sparito l’anello di fidanzamento con zaffiro ovale e 14 diamanti. Al suo posto, esattamente sopra la fede, tre anelli dello stesso spessore. Uno di questi, alterna piccoli diamanti a pietre blu. Un richiamo all'anello di fidanzamento una volta appartenuto a lady Diana. Ma che fine ha fatto l'anello di fidanzamento? Per i più avrebbe semplicemente fatto spazio a quello nuovo, che altro non sarebbe che un regalo di William per la nascita del primo figlio George, o forse per il 13esimo anniversario di matrimonio festeggiato quest’anno.