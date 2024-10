Ilary Blasi, fucilata contro il "traditore seriale" Francesco Totti: "Qua non vedo borse..."

24 ottobre 2024 a

"Due più due fa sempre quattro, se ci sono delle foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì". A sciogliere ogni dubbi sulla nuova fiamma di Francesco Totti ci ha pensato la stessa Noemi Bocchi che, in un'intervista al settimanale Gente, ha svelato ogni dettaglio sul nuovo flirt del Pupone. Ma chi sarebbe la fortunata che ha conquistato il cuore dell'ex capitano della Roma? Si tratta di Marialuisa Jacobelli, celebre volto di Sport Mediaset e in passato anche di Dazn.

Oggi, giovedì 24 ottobre, Gente pubblicherà un set di foto che raccontano un incontro di un’ora e mezzo con la giornalista a Palazzo Naiadi, un hotel romano. Oltre alle parole di Jacobelli. Che forse Totti non si aspettava. Per questo quando ieri la notizia ha cominciato a girare sui siti gli ha fatto lasciare la partita di suo figlio Christian in fretta appena terminato la gara. Con lui c’erano cinque poliziotti. Intanto Marialuisa su Instagram – dove ha 4,2 milioni di follower – si chiedeva chi sarà il prossimo Pallone d’Oro.

Con le sue seconde corna, Totti potrebbe avvalorare la tesi dell'ex moglie che ha accusato l'ex marito di essere un traditore seriale. Blasi ha ironizzato con un video sul flirt tra Totti e Jacobelli: "A ma', hai sentito? Qua non vedo borse, vedo Gente...". Intanto la showgirl sta aspettando la decisione del Tribunale di Roma. L'ex conduttrice de Le Iene aveva chiesto di revisionare al rialzo l’assegno da 12.500 euro che Totti le versa per il mantenimento dei tre figli e per la gestione della casa. In questo caso si parlerebbe di una cifra compresa tra i 18 e i 20mila euro al mese.