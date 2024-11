Chiara Ferragni, un clamoroso incontro: con Tronchetti Provera fa sul serio...

29 novembre 2024 a

Chiara Ferragni sembra aver definitivamente voltato pagina con il suo passato. Dopo la separazione con l'ex marito Fedez, la reginetta delle influencer sta frequentando l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. E, da quello che si apprende, i due fanno sul serio. Dopo le prime foto insieme, dove sono stati immortalati mano nella mano per le strade di Roma, l'imprenditrice digitale ha incontrato un membro importante della famiglia del nuovo fidanzato. E potrebbe trattarsi di un passo importante per il proseguo della loro relazione.

Come ha raccontato dal settimanale Oggi, Chiara Ferragni ha conosciuto Afef Jnifen al 2001 al 2018 moglie di Marco Tronchetti Provera e matrigna di Giovanni, nato dal precedente matrimonio del padre con Cecilia Pirelli. Le due donne si sono viste in via della Spiga a Milano, tra sorrisi e abbracci.

Si tratta solo del primo passo di Chiara Ferragni verso la famiglia di Giovanni Tronchetti Provera. Ma, sempre secondo quanto riporta il settimanale Oggi, pare che a casa Tronchetti Provera l'imprenditrice non sia vista di buon occhio per i suoi guai giudiziari e il mondo del rap milanese che lei ha frequentato negli anni del matrimonio. Chissà che l'avvicinamento ad Afef possa essere una carta importante a suo favore.