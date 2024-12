Diletta Leotta, il sospetto sul lato B: "Ha usato un filtro, sembra Kim Kardashian"

28 dicembre 2024 a

Il web è letteralmente impazzito per Diletta Leotta. E no, non è la prima volta che accade. La presentatrice televisiva - una delle più amate dagli italiani - è tra le più belle donne che intrattengono i telespettatori del piccolo schermo. Ma c'è chi sui social ha lanciato una grave accusa. In pratica, molti sostengono che la giovane siciliana abbia barato. Come? Si sarebbe rifatta una parte del corpo. Non una qualunque, bensì una delle più apprezzate dagli uomini.

Ebbene, la nostra Diletta - sempre secondo i complottisti del web - avrebbe messo mano al suo lato B. A dimostrare questa bizzarra teoria sarebbe una foto pubblicata dalla stessa showgirl sui social. Nell'immagine si può ammirare Diletta Leotta in un lungo abito rosso che lasciare apprezzare tutte le sue curve. In particolare il fondoschiena, che appare piuttosto pronunciato. Accanto, un babbo natale che intrattiene la piccola figlia e il marito Karius che sorride alla fotocamera.

Come Kim Kardashian. Questo è uno dei tanti commenti apparsi sotto la foto di Diletta Leotta. "Il sedere - ha notato qualcuno - è tre volte il punto vita e la coscia - ha aggiunto - due volte, ma se volete ritoccare le foto almeno fatelo con criterio".