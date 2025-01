Belen, la confessione che spiazza Valerio Staffelli: "Da adesso divento lesbica"

01 gennaio 2025 a

Ennesimo tapiro d'oro consegnato a Belen Rodriguez dalla redazione di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha raggiunto la showgirl argentina a Milano per consegnarle il suo 32esimo premio. Lei è apparsa felice e divertita per questo gesto, ormai diventato consueto. E ha risposto con grande ironia e leggerezza all'inviato del Gabibbo. Anche alle domande più personali.

Tra i temi toccati dall'argentina, anche la sua burrascosa situazione sentimentale. Valerio Staffelli le ha chiesto infatti se ci fossero novità riguardo alla sua vita amorosa. E lei non si è sottratta alla sua curiosità. "Con gli uomini ho chiuso - ha spiegato la conduttrice televisiva -. Da adesso divento lesbica", ha poi aggiunto con un velo di ironia.

Il 2024 di Belen non è stato di sicuro il migliore dei suoi anni. La conduttrice televisiva stata ricoverata per depressione in una clinica a Padova e ha affrontato uno dei suoi periodi più bui dopo aver scoperto i numerosi tradimenti dell'ex marito Stefano De Martino. Dopo la fine del matrimonio ci sono stati alcuni flirt, prima con Elio Lorenzoni, poi con Angelo Galvano, ma non hanno portato la serenità che la showgirl cercava. "Ognuno di noi ha un lato oscuro", ha confessato poco dopo Belen Rodriguez.