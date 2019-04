"Io non dimentico". Giorgia Meloni, su Facebook, lancia un commosso messaggio in memoria dei 309 morti e delle migliaia di sfollati del terremoto che distrusse L'Aquila il 6 aprile 2009. Dieci anni dopo quella "maledetta calamità", la leader di Fratelli d'Italia vuole celebrare però anche "il coraggio e la forza del popolo abruzzese e la solidarietà e il cordoglio che hanno unito tutta la Nazione".



"Oggi - prosegue la Meloni - ricordiamo che insieme possiamo ricostruire, insieme possiamo ridare dignità a un popolo intero, insieme possiamo fare la differenza. Un ricordo e una preghiera per L'Aquila e tutto l'Abruzzo". Nel giorno delle celebrazioni solenni all'Aquila e del cordoglio bipartisan delle istituzioni politiche, non è mancato nemmeno il messaggio di vicinanza di Papa Francesco con una lettera agli aquilani: "Prego per tutte le vittime di quella tragedia e per le loro famiglie. Vi assicuro che accompagno, con viva partecipazione, il faticoso cammino che vi impegna a ricostruire - bene, rapidamente e in maniera condivisa - gli edifici pubblici e privati, come anche le chiese e le strutture aggregative".