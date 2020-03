Striscia la Notizia, il don che celebra messa nel Varesotto: e il Vaticano che dice?

A Cuasso al Monte, provincia di #Varese, c'è un prete che celebra messa nonostante i divieti: il servizio di #striscialanotizia #coronavirusitalia

17 marzo 2020 a

a

a

E il Vaticano che dice? Già, lo scandaluccio - anzi, lo scandalo vero e proprio - viene rivelato da Max Laudadio a Striscia la Notizia, nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 lunedì 16 marzo. L'inviato di Striscia infatti ci porta in provincia di Varese, a Cuasso al Monte per la precisione. Si tratta di un piccolo comune dove il parroco locale, don Nicolò Casoni, ha deciso di celebrare messa nonostante i divieti imposti dal governo per il coronavirus. Divieti, per inciso, imposti dalla stessa arcidiocesi. Come rivela Striscia la Notizia, tale comportamento ha richiesto l'intervento del sindaco del paese. E il sacerdote? Ecco come si è giustificato...

Striscia, Max Laudadio e il don che celebra messa: il servizio

Striscia la Notizia, Nicola Porro in collegamento con la D'Urso? Quello che non avevate notato...