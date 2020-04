Coronavirus, bollettino drammatico: aumentano ancora i morti, si torna ai numeri delle scorse settimane

14 aprile 2020 a

a

a

Il numero di morti a causa del coronavirus resta elevato: nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 602 persone (ieri, lunedì 13 aprile, le vittime erano state 566), arrivando a un totale di decessi 21.067. Lo afferma Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, nel consueto appuntamento delle 18. Calano invece i ricoverati in terapia intensiva che raggiungono le 3186 persone, 74 meno di ieri.

Buone notizie per quanto riguarda i guariti che raggiungono quota 37.130, per un aumento in 24 ore di 1.695 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.224 persone). Diminuiscono anche le cifre legate ai malati. Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 675 (ieri erano 1363) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.972 (ieri 3153). In totale i tamponi sono stati 26.779 tamponi, a fronte dei 36.717 di ieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.