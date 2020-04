Coronavirus, dieci milioni di italiani con meno di 900 euro in banca: il dramma economico

23 aprile 2020 a

Dieci milioni di italiani sono a un gradino dalla povertà assoluta. In banca hanno meno di 900 euro in media. L' Italia chiusa per due mesi dall' emergenza sanitaria ne richiede almeno 2.200 a testa. Ecco che il Covid 19 ha travolto la salute, ora può far saltare il tessuto produttivo e sociale di un Paese che conta già 9 milioni di poveri, un terzo coperto dal Reddito di cittadinanza. Lo scrive Repubblica.

Video su questo argomento Coronavirus, il Sermig non chiude: accoglienza, cibo e medicine TMNews

Lo studio del ricercatore Salvatore Morelli, pubblicato sul sito lavoce.info , lo mostra con chiarezza, smentendo la vulgata degli italiani formichine: il tasso di risparmio si è eroso in dieci anni (2008-2018) dall' 8 al 2,5%. Allarme confermato dalle storie di chi lavora con e per i poveri. "Registriamo un afflusso dal 20 al 50% più alto nelle nostre strutture", racconta don Andrea La Regina di Caritas Italiana. "Il 20-30% delle piccole e medie imprese che già prima della crisi da Covid erano ai limiti della tenuta, perché poco resilienti - bassa produttività e bassi salari - ora rischiano l' estinzione. Poi ci sono 6-7 milioni di lavoratori che fin qui vivevano di reti informali e famigliari, ora fuori da ogni aiuto del decreto Cura Italia", spiega l'ex ministro e docente universitario Fabrizio Barca.

