Luca Zaia, pazza idea Oprah Winfrey per rilanciare il turismo a Venezia e in Veneto: "Servono opinion leader"

Luca Zaia punta Oprah Winfrey per rilanciare il turismo in Veneto. Il governatore è uno dei pochi ad aver conquistato l’opinione pubblica grazie all’ottima gestione dell’emergenza coronavirus, ma adesso la crisi economica inizia a farsi sentire e il turismo rischia il collasso proprio con l’estate alle porte. “Servono gli influencer, gli opinion leader”, Zaia ne è convinto e vola altissimo: “Se Oprah Winfrey ti dice di fare le vacanze in un posto è chiaro che ha una grande visibilità. A noi serve questo. Un esempio si tutti di località turistica ‘pompata’ dagli opinion leader è Formentera”. Pur essendo lontana dal credo politico della Lega, Oprah per Zaia rappresenta l’esempio ideale di personalità in grado di influenzare le persone: immaginate la Winfrey che invita le persone a non aver paura del virus ed a visitare Venezia, il messaggio avrebbe una forza incredibile. D’altronde Oprah è pur sempre indicata da Forbes come seconda donna più influente del mondo, ma probabilmente Zaia dovrà puntare più in basso per il Veneto.

