Matteo Salvini e il sindacalista dei braccianti irregolari, scontro a Mezz'ora in più: "Adesso scioperano pure i clandestini?"

Scontro in diretta da Lucia Annuziata a Mezz'ora in più tra Matteo Salvini e Aboubakar Soumahoro, sindacalista italo-ivoriano del Coordinamento Lavoratori agricoli Usb, sui diritti dei braccianti agricoli non regolarizzati. Al momento dei saluti, il sindacalista, portavoce dei migranti irregolari, minaccia: "Il governo faccia la regolarizzazione altrimenti è sciopero". Il leader della Lega quindi risponde piccato: "Ma scioperano i clandestini adesso? Ma in che Paese viviamo, dai scusate...". Soumahoro insiste: "Scioperiamo anche per lei in quanto consumatore, perché il cibo che consuma è frutto dello sfruttamento, scioperiamo per 60 milioni di italiani. E' uno sciopero dei lavoratori stranieri che lottano anche per i braccianti italiani". Salvini a quel punto lo mette a tacere: "Io mi preoccupo dei tanti lavoratori italiani e stranieri che sono in difficoltà che hanno perso il lavoro". E ancora, "il problema è che se noi continuiamo a regolarizzare immigrati irregolari abbiamo schiavi, io non voglio che la gente vada a lavorare nei campi a tre euro all'ora e la sanatoria di massa porta altro sfruttamento".

