Fase 2, indiscrezione dal governo: si apre ai "non congiunti", dal 18 maggi si possono vedere anche gli amici?

12 maggio 2020 a

Dal 18 maggio si potrebbero incontrare anche i "non congiunti". Con l'apertura di bar e ristoranti si potrebbe aprire una fase più "permissiva" per i cittadini, sempre però dopo aver valutato l'indice di contagio del coronavirus che attesterà gli effetti della Fase 2. Per questo, secondo quanto si apprende da fonti di governo, è allo studio l'ipotesi di eliminare il vincolo di incontro con i soli congiunti (quindi parenti fino al sesto grado) e aprire anche al ritrovo di amici. Una discussione che si è aperta in sino alla maggioranza con pareri e posizioni diverse, ma che dovrebbe trovare soluzione con i dati epidemiologici di mercoledì e giovedì.

