Coronavirus, il bollettino: 393 nuovi casi, ma sette regioni a contagio zero. Ricalcolo della Campania

12 giugno 2020 a

a

a

Il bollettino della Protezione Civile di venerdì 12 giugno è caratterizzato dal ricalcolo dei casi in Campania, che ha ridotto il numero di infetti totali di 229 rispetto a ieri. Nelle altre regioni, quindi, sono emersi 393 nuovi casi (su 70.620 tamponi), la maggior parte dei quali in Lombardia (272) mentre in ben sette regioni il contagio è pari a zero. La notizia migliore è rappresentata dagli attualmente positivi, che sono scesi sotto le 30mila unità: sono 28.997 (-1.640), mentre i guariti sono saliti a 173.085 (+1.747). Nelle ultime 24 ore si sono verificati altri 46 decessi per un totale di 34.223. Si confermano buoni i dati dagli ospedali: sono rimasti in 3.893 ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva ci sono 227 persone (-9 rispetto a ieri).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.