Jonathan Galindo, nuovo orrore? Il piano della 15enne per ammazzare i genitori: un terrificante sospetto

Voleva uccidere la mamma e il papà, magari spinta da qualche sfida social, come quelle lanciate da Jonathan Galindo, il personaggio misterioso del web che avrebbe spinto al suicidio un bambino a Napoli. Quest'altra storia, invece, ha avuto luogo a Vicenza e vede come protagonista una ragazza di 15 anni, pronta ad assassinare i genitori. Gli investigatori hanno scoperto che l'adolescente stava programmando tutto, forse con l'aiuto del fidanzatino. A far saltare il piano, però, è stato un amico della 15enne, cui la ragazza aveva detto tutto in chat. Spaventato, il ragazzo ha rivelato il disegno diabolico ai carabinieri.

Stando alle prime indagini, la ragazza - una studentessa - non ha particolari problemi, anzi il rapporto con i genitori può essere definito buono. La 15enne, comunque, si è difesa dicendo che non sarebbe mai arrivata ad uccidere davvero la madre e il padre e che il suo era solo un gioco. Secondo gli inquirenti, tuttavia, il tono usato dall'adolescente nei messaggi aveva ben poco di ironico. Adesso si sta cercando di capire cosa possa esserci dietro un piano del genere e gli investigatori non escludono la pista delle sfide sui social.

