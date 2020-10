Coronavirus, Walter Ricciardi: "L'Italia rischia di finire come la Francia. Prossimo giro, lockdown locali"

08 ottobre 2020 a

"Siamo sulla lama di un rasoio, se non interveniamo subito tra due o tre settimane rischiamo di ritrovarci come in Francia, Spagna e Gran Bretagna". Walter Ricciardi, super consigliere del ministro Speranza, lascia capire che la partita dei decreti non finisce qui. Che se la tendenza non si invertirà con il prossimo Dpcm arriverà un'altra stretta. Ma non con la chiusura anticipata di bar e ristoranti, ma con lockdown locali. E a rischiare sono soprattutto Campania e Lombardia, scrive la Stampa.

"Ci restano tre settimane". Coronavirus, ospedali al collasso? Il drammatico allarme di Walter Ricciardi

. Dove abbiamo sbagliato? "L'errore maggiore lo hanno commesso personalità illustri della politica e della scienza alimentando l'illusione che tutto fosse finito e che il virus si fosse attenuato. Ma se i contagi non si azzerano la curva epidemica inevitabilmente riprende a salire. Tanto più quando si inducono le persone ad abbassare la guardia. Tanti sono andati in vacanza in Paesi come Croazia, Malta, Grecia e Spagna che non avevano mai attuato misure rigorose come le nostre e quindi più a rischio. Ma anche in alcune nostre regioni, in testa la Sardegna, sono stati autorizzati e incoraggiati ristoranti, bar, discoteche e spiagge dove nessuna regola era applicata. Cosi si sono infettati tanti ragazzi che poi tornando a casa hanno trasmesso il virus ai loro familiari". Cosa significa che la mascherina è obbligatoria "nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private" come scritto nel decreto: "Che esclusa casa propria al chiuso bisogna indossarla sempre quando non si può rispettare il metro di distanza, in fabbrica come a un ricevimento in villa"., conclude Crisanti

