Raffaele Di Monda (Reset) contro De Luca e Conte: "Scuole chiuse, altro provvedimento insensato"

16 ottobre 2020

«Governo nazionale e regionale continuano ad emettere provvedimenti insensati. Le scuole potrebbero e dovrebbero rimanere aperte. Basterebbe obbligare gli alunni ad utilizzare le mascherine anche durante le lezioni. Ad oggi questo principio è facoltativo. Motivo per il quale è stato notificato ricorso al Tar del Lazio per far annullare la nota numero 1813 dell’8 ottobre 2020 del ministero dell’istruzione, che confermava solo all’interno delle aule scolastiche la facoltà, invece che obbligo, di indossare dispositivi di protezione». Lo dice in una nota Raffaele Di Monda, portavoce del movimento “Reset il governo che vorrei” in merito alla chiusura delle scuole disposta dalla Regione fino al 30 ottobre.

