Augusto Minzolini su Napoli: "Zona rossa, un catastrofico ritardo di dieci giorni. Molto peggio di Alzano e Nembro"

“Un ritardo di dieci giorni per la zona rossa a Nembro fu fatale. Per Napoli può essere catastrofico”. Così Augusto Minzolini nell’editoriale pubblicato sulle colonne de Il Giornale ha commentato quanto si sta verificando in Campania, che domenica 15 novembre passerà ufficialmente dalla zona gialla a quella rossa. “Un passaggio repentino a dimostrazione che la situazione è grave”, ha sottolineato l’ex direttore del Tg1 che poi ha aggiunto: “Solo che dalla data in cui il governo ha deciso di dividere le regioni in gialle, arancioni e rosse sono trascorsi dieci giorni. Una decade in cui il virus ha continuato a diffondersi, a dilagare, ad assediare le strutture sanitarie”.

Di conseguenza è normale associare questa situazione a quella di sei mesi fa, quando per un ritardo di dieci giorni (e lo scaricabarile tra governo, Regione e Comuni che si sta puntualmente ripetendo) si innescò il dramma di Alzano Lombardo e Nembro. “Solo che questa volta non parliamo di due piccoli comuni della Padania - ha evidenziato Minzolini - ma di una metropoli difficile come Napoli e di una città con un hinterland complicato come Caserta: parliamo di una popolazione superiore almeno mille volte; di un’umanità diversa, dove il disagio sociale e la ribellione sono endemiche; dove è difficile immaginare interventi e ristori perché la metà dell’economia, a essere prudenti, è in nero”.

