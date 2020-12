Tiziana Cantone, la Procura apre un nuovo fascicolo sulla sua morte: cosa non torna

15 dicembre 2020 a

Aperto un nuovo fascicolo sulla morte di Tiziana Cantone. La procura di Napoli indaga contro ignoti per frode processuale. La famiglia della 31enne di Mugnano non ha mai creduto al suicidio. A sollevare diversi dubbi la strana cancellazione delle tracce informatiche da iphone e ipad della giovane e i segni sul suo collo. Gli stessi che, secondo le ipotesi sostenute dai consulenti, non sarebbero compatibili con un foulard. Quest'ultimo ritenuto lo strumento usato dalla ragazza per impiccarsi a una panchetta all'interno della sua abitazione. All'epoca dei fatti, settembre 2016, gli inquirenti non ritennero opportuno fare l'autopsia.

Così la famiglia di Tiziana chiede ulteriori ricerche da parte dei consulenti informatici. Accanto alla pista informatica però c'è il filone legato a eventuali tracce biologiche sul foulard trovato attorno al collo di Tiziana.

