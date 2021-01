Coronavirus, durante il lockdown controllati quasi 40 milioni di italiani e fatte più di 500mila multe

07 gennaio 2021 a

Ieri il Viminale ha reso noto il bilancio delle operazioni per il controllo delle misure di contenimento anti-Covid svolte nel 2020. 39.275.051 i controlli effettuati dalle forze dell'ordine dall'11 marzo al 31 dicembre. Le persone controllate sono state 30.637.601 (un italiano su due) e di queste 526.893 sono state sanzionate (l'1,72 per cento del totale) e 3.052 quelle denunciate per aver violato la quarantena. 8.637.450 i controlli sui commercianti: punti 16.655 titolari di attività (lo 0,19 per cento del totale) e a 3.931 provvedimenti di chiusura.

Il mese in cui sono stati effettuati il maggior numero di controlli, scrive il Giornale, è stato aprile: 10.567.200 (7.771.384 alle persone e 2.295.816 ai negozi e attività commerciali). Ad aprile si è raggiunto anche il picco per numero di persone sanzionate (255.876, il 48,6 per cento del totale dei sanzionati nell'intero anno), titolari sanzionati (4.548, pari al 27,3 del totale) e chiusure di attività (1.144, il 29,1 del totale).

