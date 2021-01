Roma, strage in Rsa: possibile fuga di gas, cinque anziani e sette ricoveri

16 gennaio 2021 a

Una fuga di gas potrebbe essere la causa della strage verificatasi in una casa di riposo a Lanuvio, vicino Roma. Stavolta il coronavirus non c’entra nulla: stando alle prime ricostruzioni, si sospetta che la morte di cinque anziani siano da ricondurre a una possibile intossicazione da monossido di carbonio. Altre sette persone (due operatori sanitari e cinque ospiti) sono state ricoverate in ospedale: le loro condizioni vengono descritte come gravi. L’allarme è stato dato da un addetto alla Rsa “Villa dei Diamanti”, che si trova nelle campagne di Lanuvio: è stato lui a scoprire che tutti i dodici presenti erano privi di sensi. Purtroppo cinque di loro erano già morti e non c’è stato nulla da fare, per gli altri invece è immediatamente partita la corsa in ospedale.

