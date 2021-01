Strage di anziani nella Rsa di Lanuvio, l'ira dei parenti: "L'abbiamo saputo dal telegiornale"

16 gennaio 2021 a

La strage di anziani all'interno della Rsa di Lanuvio ha portato alla morte di cinque persone e al ricovero in ospedale di altre sette (ora in codice rosso). La causa potrebbe essere stata una fuga di gas, ma i parenti delle vittime e dei feriti adesso esigono risposte. "Sapere queste cose dal telegiornale non si può - si è sfogata una donna originaria di Ariccia -. Io sono stata in pancia di mia madre per 9 mesi e ne abbiamo trascorsi altri 60 insieme. Le comunicazioni ai parenti sono le prime cose". Come riporta il Tempo, la maggior parte dei parenti degli ospiti della Rsa è arrivata nei pressi della struttura intorno a ora di pranzo, piena di paura, dubbi e domande. "Fatemi passare, fatemi sapere, non so se mamma c’è ancora - ha detto una donna -. Stavamo a pranzo quando abbiamo saputo la notizia". "Vorrei solo sapere se mia mamma è viva. O almeno sapere se posso essere informato altrimenti non resto qui”, si è lamentato un uomo. Intanto, i carabinieri sono a lavoro per capire cosa sia successo all'interno della struttura.

Cinque anziani morti e sette ricoveri, strage in una Rsa a Roma: l'ipotesi, una fuga di gas

