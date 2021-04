Roma, la protesta degli ex militari in piazza: "Il 4 novembre sia festa Nazionale"

21 aprile 2021 a

A Piazza Montecitorio la protesta a favore del 4 novembre. A Roma nella giornata del 21 aprile si sono riuniti gli ex militari per chiedere che il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate vengano riconosciuti come festa Nazionale. Per ora si tratta di una giornata celebrativa nazionale istituita nel lontano 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. Vittoria che permise all'Italia l'annessione di Trento e Trieste. Da qui la considerazione dell'intervento nella prima guerra mondiale come la quarta guerra d'indipendenza italiana. Quella del 4 novembre dell'unica è festa nazionale che abbia attraversato decenni di storia italiana: dall'età liberale, al Fascismo, all'Italia repubblicana.

