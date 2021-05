Bologna, fatta a pezzi con l'ascia e gettata nel cassonetto: l'orrore sulla 31enne che sconvolge l'Italia

03 maggio 2021 a

a

a

Bologna. Il cadavere di una donna 31enne è stato ritrovato in un cassonetto nella periferia del capoluogo emiliano. Poco dopo, è stato rinvenuto anche il corpo del fidanzato, che si è impiccato nel suo appartamento. Dopo una serata passata fuori, Emma Pezemo, donna di origine camerunense, non ha fatto rientro a casa. Preoccupate, le coinquiline hanno segnalato il mancato rientro a casa della vittima, poi ritrovata in un cassonetto della spazzatura. Secondo gli inquirenti, si è trattato di un omicidio-suicidio, commesso dal fidanzato Jacques Honorè Ngouenet, 43enne anche lui del Camerun.

Video su questo argomento "Cosa sarebbe un mondo senza lo sport?": il video realizzato da Asi

Secondo la ricostruzione di Tgcom24, le coinquiline hanno chiamato Jacques, preoccupate del fatto che Emma non fosse ancora rincasata. L'uomo, in cura per alcuni problemi psichiatrici, ha detto loro di non sapere nulla e di condividere la loro preoccupazione. In seguito, le coinquiline hanno chiamato la Polizia per denunciare la scomparsa della donna. Gli agenti della squadra mobile si sono subito diretti verso l'abitazione di Ngouenet, dove hanno trovato l'uomo impiccato. Subito dopo, alcune persone hanno segnalato delle tracce di sangue su un cassonetto, dove è stato rinvenuto il corpo della camerunense, fatto a pezzi probabilmente con un'ascia o una grossa mannaia. Emma Pezema studiava a Bologna per diventare operatrice socio sanitaria.

"Questo sms del 29 agosto, non è un caso". Con Ciro Grillo proprio come con Bossetti? Bomba di Giletti sull'inchiesta | Video

Oltre alla concatenazione degli eventi, ad indicare agli inquirenti la traccia dell'omicidio-suicidio è stato soprattutto un biglietto lasciato dall'uomo. Scritto in francese, il contenuto del biglietto indicherebbe l'uomo come il responsabile dell'omicidio della giovane donna. Si attendono ora gli esiti dell'autopsia, per stabilire le cause del decesso di Pezema. La questione è subito sembrata cristallina agli investigatori. Un uomo che uccide la propria partner e poi infierisce sul suo corpo privo di vita, culminando l'atto con il proprio suicidio. L'esito degli esami autoptici, che arriverà nei prossimi giorni, servirà a comprendere ancora meglio le dinamiche dell'omicidio.

Video su questo argomento "Fedez benemerito". Sapete perché? D Luca, vergogna politica sulla Lega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.