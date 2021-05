Napoli, linciato e gettato nel cassonetto dell'immondizia: "Abusi su un minore", la fine terrificante di un uomo

16 maggio 2021 a

Violenza, orrore e sommossa a Scampia, nel quartiere al Nord di Napoli. Il caos esplode sabato 15 maggio, quando un uomo viene accusato di avere "abusato di un minore", questo quanto sostenuto da diversi testimoni che lo avrebbero colto in flagrante.

Così, la gente del quartiere, inferocita, si è scagliata in massa contro l'uomo, in un vero e proprio linciaggio. Molte persone della vicina Vela Celeste si sono fiondate in strada a filmare le scene del pestaggio, immagini che sono poi state postate sui social.

Il pestaggio del presunto pedofilo è proseguito a lungo e vi hanno preso parte via via sempre più persone. E non solo: al termine, l'uomo è stato gettato agonizzante in un cassonetto dell'immondizia.

Costretta ad intervenire la polizia, che ha sottratto l'uomo al linciaggio e alla furia della folla: è stato caricato su un ambulanza e portato al Cardarelli. L'uomo è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora non è stato confermato il presunto abuso di minore che avrebbe scatenato il linciaggio. Sui social, nel frattempo, continuano a circolare le immagini della mattanza.

