Antonello Di Fazio, esce allo scoperto una nuova vittima: "Sequestrata e drogata per due mesi"

Emergono nuovi dettagli inquietanti sul caso Antonello Di Fazio, l'imprenditore milanese arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata, lesioni e sequestro di persona. Dopo la denuncia di una studentessa 21enne della Bocconi, che sarebbe stata prima narcotizzata e poi stuprata e fotografata, le indagini hanno portato alla luce altre violenze simili di cui si sarebbe macchiato l'imprenditore 50enne. Si parla di giovani donne tenute sotto l'effetto della droga per giorni o addirittura per settimane. In un caso - come riporta La Repubblica - per "quasi due mesi".

Quello che alcune ragazze hanno raccontato agli inquirenti per denunciare gli abusi di Di Fazio va oltre ogni tipo di immaginazione. Le giovani, in particolare, avrebbero spiegato di essersi trovate immobilizzate, incapaci di muovere braccia e gambe, all'interno dell'appartamento di oltre 110 metri quadri a Milano. Gli investigatori parlerebbero addirittura di una vera e propria "casa degli orrori".

Il modus operandi sarebbe stato sempre lo stesso: le presunte vittime venivano condotte nell'abitazione dell'uomo dopo aver risposto a suoi annunci per uno stage o per un contratto di apprendistato. Le ragazze, però, non avrebbero mai affrontato un colloquio professionale. Sarebbero finite, invece, nella rete del 50enne. Rete alla quale, si sospetta, partecipavano anche altre persone. I presunti collaboratori, su cui ora si sta indagando, avrebbero aiutato Di Fazio - più o meno consapevolmente -, contattando giovani donne attraverso i social per offrire loro delle opportunità di tirocinio.

