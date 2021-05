Reggia di Monza, la coppietta lo fa davanti a tutti: roba vietatissima ai minori, ecco il video-choc

29 maggio 2021 a

Un incontro a dir poco piccante avvenuto davanti alla Reggia di Monza è diventato virale in rete. Ovviamente non sui social e su siti generici, bensì sui portali vietati ai minori di diciotto anni: addirittura su un sito specifico per adulti ha raggiunto quasi le due milioni di visualizzazioni. “Colpa” della curiosità sfrenata che si è scatenata attorno a questo video, dopo che ne hanno parlato diversi siti. Il primo a farlo e a postare delle immagini è stato BrianzaChannel: da lì il tam tam si è diffuso e il video è divenuto virale.

In pratica si vedono un uomo e una donna nel cortile d’onore, oltre il cannellone chiuso e poi lungo il viale di ingresso della Reggia di Monza a ridosso della cancellata del Roseto, scambiarsi effusioni e consumare un vero e proprio rapporto sessuale. In pratica è stato girato un video a luci rosse girato in pieno giorno, anche se sono sorti diversi dubbi sulla collocazione temporale delle immagini: pare infatti che siano un po’ datate, perché sullo sfondo si intravede l’opera del maestro Pistoletto ‘I temp(l)i cambiano’ che da tempo non è più presente nel cortile d’ingresso.

Ciò non toglie che è assurdo che sia stato girato un video molto esplicito, in pieno giorno e in un luogo simbolo di storia e cultura, presidiato anche dalle telecamere di sicurezza. Proprio da quest’ultime potrebbe essere possibile risalire ai due protagonisti, che potrebbero poi essere chiamati a rispondere di diverse violazioni, a partire da atti osceni in luogo pubblico.

