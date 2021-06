Panico sul volo per Olbia: fuma in aereo, finisce in disgrazia. Quattro ore da incubo a Pisa

30 giugno 2021 a

Panico sul volo Monaco-Olbia della Lufthansa, che con la sua sigaretta elettronica ha causato un problema al volo che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Pisa per fumo in cabina. Secondo quanto riporta il Tirreno, non si escludono anche altre cause. Tant'è. Lo scalo è rimasto bloccato dalle 17,20 alle 21,30 circa di ieri 29 giugno, con almeno 16 voli cancellati o rimandati. Nessuna conseguenza per i passeggeri del volo. I piloti hanno dovuto chiedere alla torre di controllo dell’aeroporto pisano Galilei la disponibilità per un atterraggio di emergenza. C’era fumo a bordo per l’utilizzo di una sigaretta elettronica di un incauto passeggero.

L'aereo è quindi atterrato a Pisa senza intoppo, i passeggeri a bordo, spiegano da Toscana Aeroporti, società che gestisce lo scalo, sono stati fatti sbarcare con le normali scalette. Tutto risolto insomma, se non fosse che lo scalo è rimasto paralizzato, con tutti i voli programmati, in arrivo e in partenza, costretti a rimandare se non a cancellare del tutto il volo. In serata Toscana Aeroporti ha diramato un comunicato: “I voli programmati in arrivo e partenza subiranno variazioni operative conseguenti. si suggerisce di prendere contatto con le proprie compagnie aeree". Quindi il traffico aereo stoppato alle 17,20 ha ripreso alle 21,30. E per accertamenti all’aeroporto è intervenuta la polizia.

I passeggeri che erano a bordo del Monaco-Olbia invece si è provveduto alla sistemazione in albergo, visto che l’aereo è rimasto fermo sulla pista centrale.

