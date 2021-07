Orlando Merenda, omofobia e bullismo? Non proprio: l'ombra del ricatto sessuale dietro il suicidio del 20enne

09 luglio 2021 a

a

a

Orlando Merenda, il diciottenne morto suicida a Torino il 20 giugno scorso, non c' entra niente con il movente della sua morte. "Il problema delle menti chiuse è che hanno la bocca aperta", aveva scritto sul suo profilo social "forse per superare l' ennesimo insulto di qualche deficiente a caccia di battutone demenziali sui gay e sugli orientamenti sessuali. Ma non è omofobia e nemmeno bullismo la chiave del giallo sulla morte di questo giovanissimo ragazzo. Si è gettato sotto un treno per uscire da un vicolo cieco che aveva reso, di colpo, tutto buio nella vita che a quell' età può conoscere fragilità, ma non merita tenebre", scrive la Stampa.

Laura Ziliani, l'ex vigilessa svanita nel nulla a maggio. Drammatica svolta: indagate due figlie

Nelle indagini, infatti, c'è stata una svolta che ha orientato le indagini lontano dall'omofobia. Non è qui la soluzione al mistero della morte di Orlando Merenda finito, già da quando era minorenne, a contatto con un giro legato alla prostituzione. Le indagini del pm Alessandra Barbera e della polizia si muovono in questo contesto: l'ipotesi è che sarebbe maturato un ricatto che potrebbe averlo portato a togliersi la vita. I profili social del giovane restituiscono l' immagine di un ragazzo che voleva e aveva deciso di essere se stesso, quindi in pace con la sua omosessualità.

Effusioni innocenti, poi la furia omicida: Chiara Gualzetti, il tremendo video degli ultimi istanti di vita

Tornano in mente le parole raccontate dal padre a La Stampa in una recente intervista: "Nelle ultime settimane mi aveva detto che aveva paura di un paio di persone. Mi aveva raccontato di essere stato minacciato, ma non aveva aggiunto altro. Forse per timore. Gli avevo chiesto chi fossero. Gli avevo proposto di incontrarli con lui, di avere un confronto. Ma Orlando minimizzava. Diceva che non era il caso. Gli avevo anche chiesto se dovesse dei soldi a qualcuno. Di spiegarmi quale fosse il problema, che l' avremmo affrontato insieme. Però i suoi atteggiamenti non sembravano allarmanti e così gli avevo consigliato di pensare alle vacanze". L' inchiesta - per istigazione al suicidio - è a un bivio.

Video su questo argomento Omicidio di Ilenia Fabbri, scattano gli arresti: in manette anche l'ex marito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.