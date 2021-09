Matteo Bassetti, ancora terrore: "Ti vengo a prendere". Il peggiore dei risvegli: "La magistratura faccia qualcosa"

04 settembre 2021 a

"Stiamo attraversando una fase di stabilizzazione": Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, è convinto che la situazione Covid in Italia sia totalmente sotto controllo. E infatti ha annunciato: "Nel mio reparto da lunedì potremmo anche tornare Covid-free, dopo un periodo abbastanza pesante. L’onda estiva si sta esaurendo e il numero dei decessi è contenuto". In riferimento a quest'ultimo dato, poi, ha aggiunto: "Se i numeri restassero questi, e non sarà così, arriveremmo intorno ai 7-12mila morti all’anno. Sono troppi, ma non sono più i 1.000 al giorno di qualche mese fa".

Secondo Bassetti è tutto merito della campagna di immunizzazione. Infatti poi, sentito da iNews24.it, ha spiegato: "I vaccini ci hanno permesso di ottenere l’auspicata rete di protezione. Adesso è il momento di capire cosa accadrà tra venti giorni". In merito alla nuova variante Mu, invece, ha detto: "Al momento sappiamo che potrebbe resistere ai vaccini. Ma abbiamo detto la stessa cosa anche quando è arrivata la variante Delta, quindi non mi allarmerei. Vedremo sul campo cosa accadrà".

Il dottor Bassetti, infine, ha denunciato ancora una volta le minacce di cui è vittima ormai da tempo: "Anche stanotte ho ricevuto telefonate da persone che io chiamo stalker. Stamattina ho ricevuto un messaggio in cui c’è scritto: 'Ti verremo a prendere'. Il tenore è sempre lo stesso, mi chiamano delinquente e ladro". E ancora: "Speriamo che la magistratura faccia presto il suo corso e che queste persone possano essere denunciate e processate rapidamente, con pene commisurate ai reati commessi. La Procura ha in mano tutti gli elementi necessari”.

