Firenze, due gemelli transgender cambiano sesso insieme: primo caso in Italia

Due gemelle transgender hanno deciso di cambiare sesso lo stesso giorno nella stessa clinica. Le due, 23 anni e nate maschi, possono definirsi adesso sorelle. Hanno scelto di cambiare la loro identità insieme: da oggi in poi non saranno più Giulio e Guido, ma Giulia e Gaia. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nazione, l'intervento dovrebbe avvenire in giornata nell'ospedale di Careggi, a Firenze.

Le due sorelle hanno iniziato a lavorare sulla loro identità già a partire dai 18 anni. Ma quella che le attende sarà un'operazione più delicata del normale, visto che entrambe soffrono di coagulopatia e quindi vanno incontro a un maggior rischio di sanguinamento. "Siamo nate in corpi maschili ma entrambe ci siamo sentite femmine da sempre, da quando abbiamo ricordi - hanno confessato ai medici -. È una giornata da festeggiare. Abbiamo fatto una scelta molto libera, la nostra famiglia ci ha supportato in questo nostro progetto, poi essendo gemelle ci siamo sempre aiutate e fatte forza a vicenda".

Il loro chirurgo, Andrea Cocci, ha spiegato: "Hanno iniziato il loro percorso, come dice la legge, a diciotto anni: la terapia ormonale e poi si sono messe in lista per l’intervento". Le ragazze resteranno in ospedale per qualche giorno e poi torneranno a casa. "Tra sei settimane potranno iniziare la loro vita da donna anche a livello sessuale", ha detto Cocci al quotidiano.

