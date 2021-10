Striscia la Notizia, dirette hard dell'impiegata dell'ufficio-cimiteri di Ercolano: lei e altri dipendenti... immagini oscene

19 ottobre 2021 a

Faceva le dirette a luci rosse durante l'orario di lavoro dall'ufficio dei servizi cimiteriali del Comune di Ercolano. Mentre i cittadini chiamavano per chiedere di funerali e risolvere problemi di tumulazioni e cremazioni, lei si spogliava davanti alla web camera del suo computer, si sculacciava il sedere e simulava amplessi (servizio a pagamento per i suoi fan). Un caso clamoroso denunciato ieri sera 18 ottobre da Luca Abete a Striscia la notizia, su Canale cinque.

Agli incontri erotici in diretta streaming pare partecipassero anche altri dipendenti del Comune con palpeggiamenti e altri atti osceni. L'impiegata a luci rosse, ora, però rischia grosso, visto che dopo il tg satirico di Canale 5, è intervenuto duramente il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto che ha aperto un'inchiesta interna e conferma si tratti del suo Comune.

"Ho visto il servizio di Striscia la Notizia e ho provato disgusto, come padre e come rappresentante delle Istituzioni", sbotta con l'Ansa, il sindaco. "Quanto è accaduto non ammette nessuna scusante e non resterà impunito". E ancora: "E' vergognoso! Avvieremo subito un procedimento disciplinare nei confronti della dipendente, e di chiunque sia coinvolto, valutandone finanche il licenziamento".

Buonajuto è un fiume in piena: "Il comportamento di un singolo non può gettare fango su una intera comunità che da anni porta avanti la sua battaglia contro ogni forma di illegalità e che punta su cultura e turismo per mettersi alle spalle un passato difficile. Noi tutti non possiamo permettere che l'immagine della nostra Ercolano venga compromessa in questo modo", conclude.

