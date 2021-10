G20, gabbiano divora cornacchia: lago di sangue alla fontana di Trevi. Panico prima dell'arrivo dei potenti

31 ottobre 2021 a

a

a

Un imprevisto piuttosto curioso ha tenuto impegnati gli addetti alla sicurezza mentre attendevano l’arrivo dei leader del G20 per il tradizionale lancio della monetine nella Fontana di Trevi. Per l’occasione l’area racchiusa tra via Nazionale, via del Tritone e via IV Novembre è stata completamente blindata e resa inaccessibile ai veicoli per garantire la massima sicurezza in occasione dell’avvento dei potenti della terra.

Ovviamente attorno alla Fontana di Trevi era schierato un “esercito” composto da forze dell’ordine, fotografi, cameraman e giornalisti. Tutte queste persone per diversi minuti sono state a guardare un gabbiano che ha deciso di fregarsene del G20 e di piazzarsi proprio in mezzo alla Fontana di Trevi: non solo, perché incurante di tutto e tutti ha iniziato a beccare una cornacchia catturata e ormai morta. Per non rovinare il quadretto in vista dell’arrivo dei leader e quindi dello scatto delle fotografie, alcune persone hanno provato ad allontanare il gabbiano.

"Molto onorato di...". Prego? Joe Biden, sconcertante gaffe con Draghi e Mattarella | Guarda

Lo hanno fatto tramite l’utilizzo di una pompa, accompagnato da diverse imprecazioni per il fatto di non riuscire ad avvicinarsi molto al gabbiano. Il quale non è parso molto disturbato dal getto d’acqua e ha continuato a beccare la cornacchia, fino a quando non ha deciso di spostarsi un po’ più in là.

G20, ecco l'accordo sul clima. I dettagli e il dubbio: non c'è nessuna data, tutta una farsa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.