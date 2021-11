Papa Francesco pranza ad Assisi, "cosa gli hanno fatto trovare in tavola": sconcerto, si sfiora la "blasfemia"

15 novembre 2021 a

Beffa a tavola o sfregio per Papa Francesco? Il dubbio (da ridere) è lecito: ospite d'eccezione al pranzo organizzato dalla mensa dei poveri di Assisi, per la Giornata mondiale dei poveri, al Santo Padre è stato servito un menù molto "rustico" nel quale il piatto forte erano "gli strozzapreti al ragù".

Al Pontefice, immaginiamo, non sarà scappato alcun gesto apotropaico, ma una risata sotto i baffi sì. Il pasto di beneficenza subito dopo l'incontro di preghiera nella basilica di Santa Maria degli Angeli, ha previsto "per antipasto, pecorino fresco e pere, focaccina con la cipolla e salvia, insalata di farro con verdurine, bruschetta aglio e olio, crostone con patè di fegatini - spiega l'agenzia Agi -; per primo, gli strozzapreti (pasta fresca a base di acqua e farina) con ragù; per secondo, pollo a spezzatino alla cacciatora con contorno di spinaci ripassati in padella con peperoncino; per dolce, pesca con crema chantilly e coulis di mosto cotto e frutti rossi". Insomma, certamente saporito ma non proprio leggerissimo.

Bergoglio avrà gradito, visto che secondo quanto reso noto dalla sezione culinaria del Corriere della Sera qualche giorno è trapelato come il Santo Padre, a tavola, prediliga sapori forti e decisi. Per l'esattezza, “povera e gustosa”. Alla mensa della residenza Santa Marta in Vaticano, dunque, nei pasti "sobri, ricchi di frutta e verdura" e sovente in compagnia non mancherebbe una ricetta molto cara a Francesco, niente meno che la bagna cauda, classico italiano e in particolare gloria della cucina tradizionale piemontese. E ancora, l’insalata multicolore e i peperoni ripieni di calamari. Non proprio leggerissimi, considerata anche l'età (84 anni) del Pontefice. Un piccolo peccato di gola però viene concesso, talvolta, anche ai Papi.

