Covid, gli estremi rimedi di Giovanni Toti: "Restrizioni solo per non vaccinati"

16 novembre 2021 a

a

a

A fronte di una impennata dei contagi da Covid e il rischio di andare in zona gialla tra due settimane, il governatore della Liguria Giovanni Toti pensa a restrizioni e "misure di contenimento" solo per chi non si è vaccinato, altre chiusure infatti "farebbero danni gravissimi al Paese". "Purtroppo è possibile che serva qualche altra forzatura. Ma non sulla libertà di spostamento: non possiamo permetterci chiusure e stop", dice il presidente ligure in una intervista a Il Corriere della Sera.

Video su questo argomento "Il compito della politica": lockdown per non vaccinati, l'affondo di Roberto Burioni

Chi si è vaccinato, "proteggendo se stesso e la sua famiglia, ha diritto di vivere una vita normale", prosegue Giovanni Toti. "Chi no, con il tampone potrà solo accedere ad attività essenziali alla sopravvivenza: potrà lavorare, fare acquisti indispensabili (alimentari, farmaceutici) ma non frequentare luoghi dove mette a rischio la propria salute e anche quella altrui". Per Toti, occorre rivedere anche la durata del green pass legato al tampone. "Non possono valere 3-4 giorni, sono troppi, perché si può essere negativi nel momento in cui viene fatto ma positivi 48 ore dopo, con il rischio di contagiare gli altri. Non è giusto mettere a rischio la collettività e creare intasamenti e drammatici rallentamenti dell’attività sanitaria che ancora, dopo due anni di Covid, stiamo scontando".

"Passeremo in zona rossa", choc e incubo: la regione verso la resa. Caos anche in Friuli: stretta già da lunedì?

In merito all'obbligo vaccinale, Toti spiega che "con oltre l’85 per cento della popolazione vaccinata, non credo si possa imporre a una fascia di persone riluttanti un trattamento sanitario obbligatorio. Piuttosto, l’obbligo va previsto per le terze dosi per il personale sanitario e delle Rsa, e va fatto subito".

Video su questo argomento "Lombardia traina i contagi? Ma dove avete visto questo film?". Lo sfogo (con frecciata) di Bertolaso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.