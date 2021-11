Meteo, occhio a lunedì 29 novembre: "Il culmine", quali regioni saranno travolte dal gelo

23 novembre 2021 a

a

a

Lunedì 29 novembre rischia di essere una giornata molto particolare dal punto di vista meteorologico. Secondo le ultime previsioni, sta per arrivare la neve e potrebbe spingersi fino in pianura in zone come Milano, nel piacentino e sul basso Piemonte. Tale fenomeno è riconducibile a una discesa di aria polare che è in arrivo dalla Valle del Rodano ma anche da Est, dalla cosiddetta “Porta della Bora”.

Meteo, la "svolta artica": di quanto precipitano le temperature, una settimana da incubo

A causa di questo doppio attacco di freddo potrebbero verificarsi le condizioni ideali per copiose nevicate, anche nelle grandi città settentrionali. Fino a lunedì 29, però, molte cose possono ancora cambiare e, soprattutto quanto si parla di nevicate, le previsioni non possono essere precise fino a poche ore prima che si verifichi effettivamente il fenomeno. Di certo c’è che a partire da giovedì 25 novembre farà sempre più freddo in Italia: colpa di un vortice ciclonico che sta scendendo dal Nord Europa e che provocherà maltempo intenso al Nord, nelle regioni tirreniche e nelle Isole Maggiori.

Meteo, la "recrudescenza". Settimana da incubo, occhio alla data: Italia allagata?

Nevicate dovrebbero verificarsi già giovedì sulle Alpi, fin verso i 1.000 metri, e anche sull’Appennino, ma a quote non inferiori a 1.600 metri. Il maltempo proseguirà anche venerdì e rimarrà instabile per tutto il fine settimana, con piogge sparse intervallate da momenti di sole. Poi si arriverà quindi alle giornata di lunedì 29, che potrebbe essere la più dura dal punto di vista climatico.

"Prime avanguardie", verso un drammatico peggioramento: l'Italia trema sotto i colpi di "Valentina"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.