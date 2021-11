Variante sudafricana, il Covid al suo peggio? Una drammatica conferma, Borse a picco e panico globale

26 novembre 2021 a

Ora, dobbiamo fare i conti con l'ultima variante del Covid: la scoperta è stata annunciata dalle autorità del Sudafrica, si tratterebbe della mutazione più pericolosa tra quelle emerse da inizio pandemia. E una drammatica conferma in tal senso arriva dai mercati: si pensi infatti che la Borsa di Tokyo, in seguito all'annuncio del governo sudafricano, ha perso oltre il 3%, toccando i minimi da un mese a questa parte.

L'indice Nikkei 225 cede il 3,02%, a 28.607,98 punti, mentre il Topix scende del 2,41% a 1.976,92 punti. Segnali di allarme arrivano anche dai futures sulla piazza di New York, in caduta di un punto su tutti i principali indici. Insomma, la nuova variante ha scatenato il panico sui mercati.

Per quel che riguarda il Giappone, la reazione della Borsa è dovuta al fatto che il Paese ormai si considerava in sicurezza per quel che concerne il contagio, soprattutto per il numero di vaccini effettuati. Ma secondo le autorità di Pretoria, la nuova variante è in grado di bucare il siero. Sempre per quel che concerne il Giappone, il numero di nuovi casi Covid è molto diminuito a partire da settembre e ieri ci sono stati solo 163 casi sull'intero territorio nazionale, contro il picco di oltre 25mila registrato ad agosto. La prospettiva che a causa della mutazione si ripiombi nel peggiore incubo pandemico, dagli investitori è stato accolto nel peggiore dei modi.

Dopo la pausa del pomeriggio il Nikkei mette a segno una flessione del 2,72% lasciando sul terreno più di 800 punti. Inverte la rotta anche lo yen che si apprezza sul dollaro a quota 114.70. Le tensioni però sono state avvertite un po' in tutte le piazze asiatiche: a Hong Kong, l'indice Hang Seng cede il 2,1% a 24.213,55, lo Shanghai lo 0,5% a 3.566,18.

Sulla nuova mutazione - al ceppo è stato assegnato il codice B.1.1.539 - si è appreso che "ha 32 mutazioni sulla proteina spike, che sono un numero molto grande e si sono accumulate in un tempo rapidissimo". Il punto è che il numero di variazioni sulla proteina spike - la punta della corona del Covid, la proteina che usa per agganciare le nostre cellule ed entrare al loro interno - è circa doppio rispetto alla variante Delta e triplo rispetto alla Alfa. Cifre che permettono di comprendere la pericolosità della mutazione in questione. Si pensi anche al fatto che Israele ha immediatamente interrotto tutti i voli da e per il Sudafrica.

